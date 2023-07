Rischio incendi, l’allarme della Protezione Civile a Olbia e in Gallura

L’allarme incendi a Olbia e in Gallura.

La Direzione generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione del rischio incendi, segnalando un pericolo alto con codice arancione per Olbia e la Gallura. Per la giornata di domani, 30 luglio, la fase operativa regionale sarà di attenzione rinforzata.

Le condizioni saranno tali che, una volta innescato, l’incendio potrebbe svilupparsi rapidamente e raggiungere dimensioni difficilmente contrastabili dalle normali forze di soccorso, anche se potenziate. In alcuni casi, potrebbe essere necessario richiedere il supporto delle forze della flotta statale per affrontare l’emergenza in maniera adeguata.

