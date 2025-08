Rischio incendi alto a Olbia e Gallura, scatta l’allarme

Il rischio incendi a Olbia e in Gallura.

Per la giornata di domani, sabato 2 agosto, Olbia e la Gallura saranno interessate da una condizione di pericolo incendi considerata alta. La comunicazione arriva dal bollettino ufficiale diffuso dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna, che ha emesso un’allerta con codice arancione per la Zona D, corrispondente alla fase operativa regionale denominata “Attenzione Rinforzata“.

Secondo quanto indicato dal documento, la classificazione del rischio comporta la possibilità di rapida propagazione di eventuali focolai, richiedendo la massima prudenza da parte della popolazione e un’attività di monitoraggio costante da parte delle squadre impegnate nella sorveglianza del territorio. La Protezione Civile ricorda che in queste giornate anche piccoli comportamenti imprudenti, come l’accensione di fuochi o la gestione non attenta di materiali infiammabili, possono trasformarsi in pericolosi incendi.

