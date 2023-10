Dolore a Tempio per la scomparsa di Lina Manconi, aveva 62 anni

L’addio a Lina Manconi di Tempio.

A Tempio, la città ha subito una perdita dolorosa: Lina Manconi è venuta a mancare all’età di 62 anni. Il triste annuncio è stato dato da suo marito Alfredo, i suoi figli Francesca e Alessandro, Gianni e Valentina, Daniele e Valeria, insieme ai suoi cari nipoti Asia, Andrea, Alice, Adele, Giorgia e Mattia. La notizia è stata accolta con dolore anche dai suoi fratelli, sorelle, nipoti e parenti.

Il funerale si terrà domani, lunedì 23 ottobre. La cerimonia avrà inizio alle 10:20 e partirà dalla residenza della defunta, procedendo verso la chiesa del Sacro Cuore.

La famiglia desidera esprimere la loro gratitudine in anticipo a coloro che vorranno unirsi a loro per commemorare la vita di Lina e offrire il loro sostegno in questo momento di lutto. Sia la partecipazione che le preghiere sono benvenute, e il ricordo di Lina sarà per sempre vivo nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata.

