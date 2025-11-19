Si rompe la condotta, diversi comuni della Gallura senz’acqua

Diversi comuni della Gallura senz’acqua.

A Loiri Porto San Paolo, un intervento urgente sulla condotta adduttrice che serve Loiri, Padru e Berchiddeddu sta mobilitando le squadre del pronto intervento di Abbanoa. La rottura della condotta ha provocato lo svuotamento del serbatoio di Berchiddeddu, nel Comune di Olbia, rendendo indispensabile un lavoro di riparazione particolarmente complesso a causa della difficoltà di accesso ai mezzi meccanici nelle zone impervie. Per consentire le operazioni, l’erogazione idrica verso il serbatoio di Berchiddeddu sarà sospesa dalle 9:50 alle 19:30, con conseguenti cali di pressione e possibili interruzioni temporanee nell’arco della giornata nella frazione interessata. Il servizio tornerà a pieno regime al termine dei lavori.

I tecnici di Abbanoa si impegneranno a ridurre al minimo la durata dell’interruzione e potranno anticipare la ripresa dell’erogazione qualora i lavori vengano completati prima del previsto. Gli utenti potranno segnalare eventuali anomalie attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Inoltre, il gestore avverte che al momento della riattivazione dell’acqua potrebbe presentarsi una torbidità temporanea, conseguenza dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni. L’intervento conferma l’impegno del gestore nel garantire manutenzione e continuità del servizio nonostante le difficoltà operative legate al territorio.

