Le celebrazioni in onore di Santa Barbara in Gallura.

Il 4 dicembre, in tutta Italia, si è celebrata Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco, dei marinai e degli artificieri. Anche ad Olbia, la giornata è stata caratterizzata da una solenne celebrazione, congiunta con la Direzione Marittima, officiata nella basilica di San Simplicio. Un momento di grande significato per le forze di sicurezza e per la comunità locale, che ha reso omaggio alla Santa protettrice.

In contemporanea, tutte le sedi distaccate del Comando dei vigili del fuoco hanno organizzato eventi per onorare la loro patrona, un’occasione per riflettere sull’importante ruolo di questi uomini e donne che, ogni giorno, si dedicano con coraggio e professionalità alla protezione della comunità.

