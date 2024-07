Guasti, lavori, siccità: problemi con l’acqua in Gallura

C’è solo una cosa peggio del grande caldo nel cuore di luglio, l’assenza di acqua: in Gallura ci sono divieti, guasti e lavori. È un bollettino drammatico quello che arriva da Abbanoa, il gestore unico del servizio idrico in Sardegna. I disagi con l’acqua nel nordest della Sardegna riguardano Olbia, Porto Cervo, Tempio e San Teodoro.

A Olbia “è in esecuzione un intervento di riparazione in somma urgenza all’interno del sollevamento idrico denominato Oddastri”. Qui le conseguenze riguardano le frazioni di Berchiddeddu e Sa Castanza. Per quanto riguarda il fronte Arzachena, “i tecnici di Abbanoa hanno individuato un guasto di natura elettrica nel sollevamento al servizio del serbatoio di Liscia di Vacca nel Comune di Arzachena. Sono in corso le operazioni di riavvio dell’impianto”. Le conseguenze di questo intervento riguardano Liscia di Vacca, Porto Cervo Marina e le zone intorno.

A San Teodoro non solo bisognava usare meno acqua possibile per la pesante crisi idrica, ma quella che c’è non è neanche potabile. Gli esami dell’Asl Gallura hanno mostrato “la non rispondenza ai valori di riferimento della composizione delle acque, a causa del superamento dei valori e pertanto tali acque non sono idonee all’utilizzo come acqua potabile”.

Un’ordinanza della sindaca Rita Deretta impone “di evitare il consumo delle acque come bevanda ed incorporazione negli alimenti, quando l’acqua rappresenta uno degli ingredienti principali. Mentre è possibile l’utilizzo, previa bollitura prolungata per almeno quindici minuti, per il solo lavaggio di alimenti, per l’igiene sia della persona che della casa”.

Alla luce di questo provvedimento urgente il gestore del servizio idrico ha fatto scattare il piano B. “Abbanoa dal martedì 23 luglio 2024 e sino al rientro a norma della risorsa idrica, effettuerà il servizio sostitutivo su piazza con un’autobotte:

San Teodoro centro: via Sardegna dalle 9 alle 16

centro: via Sardegna dalle 9 alle 16 Budditogliu e Straulas : via Nazionale dalle 9 alle 12

e : via Nazionale dalle 9 alle 12 Badualga : via delle Dolomiti dalle 12 alle 16

: via delle Dolomiti dalle 12 alle 16 Terrapadedda : via Monte Bianco dalle 9 alle 12

: via Monte Bianco dalle 9 alle 12 Lu Lioni : vico La Ruda dalle 12 alle 14

: vico La Ruda dalle 12 alle 14 L’Alzoni: via Carlo Marx dalle 14 alle 16

Disagi a fin di bene, ma sempre scomodi, a Tempio. I tecnici di Abbanoa si stanno occupando dei “collegamenti delle condotte appena realizzate nelle vie Carpi, Fratelli Cervi, Stazione Vecchia, Fratelli Rosselli, Turati, Salvo d’Acquisto, Don Sturzo, De Nicola, Naddeo, Manconi, Gronchi, Val Sesia, Azzara, Camoto e Vivanti con contestuale scollegamento delle vecchie tubature. Durante le operazioni, tra le 8 e le 17 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle strade interessate”.

