Ad Arzachena una serata con l’arbitro Pierluigi Collina

La serata con l’arbitro Pierluigi Collina ad Arzachena.

Deamater presenta Rassegna “Lo Sport Si Racconta“. all’interno del calendario estivo “Arzachena Eventi”, promosso dall’amministrazione comunale di Arzachena. Questa serie di eventi vedrà il noto giornalista Alessandro Alciato dialogare con figure di spicco come Massimo Ambrosini e Pierluigi Collina dialogare lunedì 29 luglio alle ore 22 in piazza Risorgimento.

“Quelli in programma in Costa Smeralda non saranno due semplici talk show sportivi, bensì due momenti in cui si parlerà di emozioni e di esperienze profonde vissute anche fuori dal campo di calcio. Massimo Ambrosini e Pierluigi Collina sono conosciuti in tutto il mondo e sono due ottime persone. Sono orgoglioso che abbiano accettato il nostro invito. Ovviamente il consiglio è quello di esserci…”, ha affermato Alessandro Alciato.

Saranno due appuntamenti imperdibili, nei quali si discuterà delle sfide affrontate sia dentro che fuori dal campo di gioco, dell’importanza delle regole nello sport e nella vita quotidiana, e delle storie personali che contraddistinguono il mondo del calcio. Un’occasione unica per approfondire il lato umano e professionale di questo sport appassionante.

“La sinergia tra idee innovative e la collaborazione con professionisti esperti può dare vita a progetti straordinari. L’incontro fortuito con Alessandro Alciato ha trasformato un’idea iniziale in un’opportunità concreta di sensibilizzazione attraverso lo sport. La scelta accurata dei relatori, come Ambrosini e Collina, riflette l’impegno verso la qualità e la rilevanza dell’evento. Questa iniziativa non solo onora l’amministrazione per la sua capacità di ospitare figure di tale calibro, ma pone anche le basi per un futuro in cui tali incontri diventino un punto di riferimento annuale, arricchendo la comunità e stimolando la riflessione tra i giovani, sia atleti che non. L’obiettivo è quello di creare un dialogo continuo e costruttivo che possa influenzare positivamente le generazioni future”, ha affermato Nicoletta Orecchioni assessore allo Spettacolo e Sport del Comune di Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui