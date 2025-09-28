Siddùra, Maìa conquista i Tre Bicchieri Gambero Rosso 2026

La conquista del Maìa Siddùra.

Maìa, il Vermentino di Gallura Docg della cantina Siddùra, conquista i Tre Bicchieri Gambero Rosso 2026. È la conferma di una qualità riconosciuta a livello internazionale. La prestigiosa guida che seleziona le migliori etichette italiane, regione per regione, premia ancora una volta il Vermentino icona della cantina sarda. Maìa è figlio di una filosofia che punta sulla qualità estrema: prodotto con uve Vermentino coltivate e lavorate nella valle di Siddùra, è il vino più premiato della cantina.

Il riconoscimento targato Gambero Rosso consacra la qualità di questo Vermentino di Gallura Superiore, nato da una selezione dei grappoli e da un lavoro minuzioso in cantina. È una gratificazione che partendo da Siddùra si estende alla Gallura e all’intera Sardegna, sempre più riconosciuta come terra vinicola d’eccellenza.

Un vantaggio di filiera. “I Tre Bicchieri del Gambero Rosso conquistati dal nostro Maìa – commenta Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra – rappresentano la crescente visibilità del nostro Vermentino di Gallura Docg, che contribuisce a trainare l’intera filiera in un percorso che premia l’estrema qualità e il lavoro di un intero comparto”. Inserito nel novero dei più grandi vini bianchi d’Italia, già indicato come miglior Vermentino a livello nazionale, Maìa diventa testimonial della qualità sempre più ricercata del vitigno che più di ogni altro è protagonista assoluto del panorama enologico nazionale, con un crescente successo anche a livello internazionale.

Il sigillo di eccellenza targato Gambero Rosso è il 146° premio che conquista Maìa. “Sono così 146 i grazie che vogliamo rivolgere a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo – aggiunge il direttore generale della cantina –, all’intera squadra che lavora a Siddùra e ai consumatori, che credono nei nostri prodotti e nel nostro progetto di produrre vini di alta qualità”.

La qualità riconosciuta sul mercato. “Grazie all’elevata e costante qualità dimostrata negli anni, Maìa è sempre più apprezzato sia nei mercati nazionali che internazionali – afferma Massimiliano Farci, direttore commerciale di Siddùra -. La riconosciuta eccellenza di questo vino ha determinato una crescente consapevolezza da parte dei consumatori finali, generando un aumento significativo della domanda, alla quale la cantina Siddùra fa fronte con un incremento della produzione”.

I Tre Bicchieri Gambero Rosso. La guida “Vini d’Italia” è una delle più autorevoli e influenti nel mondo del vino, esiste dal 1987. L’iter di valutazione è rimasto intatto negli anni e si basa su criteri ben precisi: degustazioni alla cieca, valutazioni di gruppo, vini testati in più momenti da panel differenti. Viene stampata in italiano, inglese, tedesco, cinese e giapponese. Ogni anno una giuria composta dai massimi esperti del vino assaggia decine di migliaia di referenze e attribuisce i punteggi in termini di bicchieri, fino ad un massimo di tre, a significare l’altissima qualità del vino esaminato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui