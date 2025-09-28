Jovanotti a Olbia, previsto un mega concerto: ecco quando

Il mega concerto di Jovanotti a Olbia.

Olbia si prepara ad accogliere nuovamente Jovanotti con un concerto destinato a registrare il tutto esaurito, previsto indicativamente nella prima settimana di agosto 2026. Due sono le location allo studio per l’evento: il parco fluviale del Padrongianus e l’ex aeroporto di Venafiorita, spazi che potrebbero ospitare migliaia di spettatori in sicurezza.

L’arrivo del cantautore romano seguirà il doppio live di Vasco Rossi, programmato per la Olbia Arena, consolidando così la città come uno dei poli principali per grandi eventi musicali estivi in Sardegna. Nonostante il Comune mantenga riserbo sulle date ufficiali e sulle location definitive, nei mesi scorsi l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Marco Balata, aveva avuto modo di incontrare Jovanotti a Milano in occasione di un suo concerto, ipotizzando già alcune soluzioni logistiche e scenografiche per l’esibizione olbiese.

L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan, non solo della Sardegna ma anche del resto d’Italia, e promette di riportare in città l’energia e l’atmosfera che caratterizzano le grandi tournée estive dell’artista. Le prossime settimane saranno decisive per definire il calendario ufficiale e i dettagli tecnici, con la città pronta a trasformarsi nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto per uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2026.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui