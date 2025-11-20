Truffa via sms in Gallura, l’allarme della Asl: “Non richiamate”

L’allarme truffa in Gallura.

In Gallura torna a diffondersi una truffa via sms che sfrutta indebitamente il nome della Asl. L’Azienda sanitaria precisa con fermezza che nessuno dei suoi uffici o servizi invia messaggi ai cittadini per richiamare numeri con prefisso “893“. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati segnalati sms ingannevoli, già circolati in altre zone della Sardegna e in diverse regioni italiane, che invitano gli utenti a contattare con urgenza presunti uffici “per comunicazioni che li riguardano“, utilizzando la sigla “Asl” per rendere il messaggio più credibile e spingere le persone a chiamare numeri a pagamento.

La Asl Gallura raccomanda ai cittadini di prestare estrema cautela, di non comporre i numeri indicati nei messaggi e di attenersi alle indicazioni della Polizia Postale in questi casi, segnalando eventuali tentativi di truffa. L’Azienda invita a diffidare di qualsiasi comunicazione sospetta che richiami contatti urgenti, sottolineando che nessuna comunicazione ufficiale avviene tramite sms con prefissi a pagamento, e che la sicurezza degli utenti rimane una priorità assoluta.

