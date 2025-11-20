Ripartono a Olbia i lavori al palazzetto dello sport di Sa Minda Noa

I lavori al palazzetto di Sa Minda Noa a Olbia.

A Sa Minda Noa, a Olbia, il progetto per il nuovo palazzetto dello sport, avviato circa un anno fa, si era subito fermato dopo la costruzione delle fondamenta. Le cause dello stop non sono state chiarite, anche se non si esclude una controversia tra il Comune e l’impresa aggiudicataria dell’appalto. Nonostante ciò, una recente delibera della Giunta Nizzi prevede la ripresa dei lavori, con un aggiornamento del cronoprogramma e degli indicatori di realizzazione, motivato da cause esterne al settore dei lavori pubblici e dell’ambiente.

Secondo quanto stabilito, il piano di costruzione è stato riorganizzato, probabilmente a seguito di un accordo tra amministrazione e impresa, e gli operai dovrebbero tornare presto in cantiere. Il progetto, finanziato con circa 12 milioni di euro del Pnrr da spendere entro la prossima estate, punta a creare una struttura moderna con due tribune, una sala ottagonale insonorizzata, pareti fonoassorbenti e un piano rialzato trasformabile in teatro. L’area interessata, tra via Mosca e la zona Basa, è in crescita sia residenziale sia commerciale.

Oltre al palazzetto, il piano prevede anche la realizzazione di una piazza attrezzata con playground, campi sportivi minori, spazi per il parkour, parcheggi e un parco urbano collegato al quartiere, con l’obiettivo di offrire un nuovo centro sportivo e ricreativo per la comunità locale.

