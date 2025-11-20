Arrivano i primi fiocchi di neve a Tempio, le previsioni meteo

L’arrivo della neve a Tempio Pausania.

Domani a Tempio Pausania è atteso l’arrivo dei primi fiocchi di neve della stagione, anche se in quantità contenuta.

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bMeteo, la giornata inizierà con cieli prevalentemente poco nuvolosi, ma già dal pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa fino a cieli molto nuvolosi, con deboli nevicate in serata. La neve accumulata dovrebbe essere di circa 0,8 centimetri.

Le temperature registreranno una massima di 7 gradi e una minima di 3 gradi, mentre lo zero termico si attesterà a 1.229 metri. I venti soffieranno tesi da Ovest-Nordovest nelle ore mattutine, per poi orientarsi da Ovest nel pomeriggio, mantenendo una certa intensità. L’arrivo dei primi fiocchi è atteso con moderata probabilità, e le condizioni meteorologiche fanno presupporre una serata fredda ma non particolarmente intensa, con fenomeni nevosi circoscritti e di breve durata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui