Vento forte in Gallura, alberi e tetti danneggiati: cosa è successo

Disagi a causa del forte vento in Gallura.

Continuano senza sosta gli interventi dei vigili del fuoco in Gallura, colpita da violente raffiche di maestrale a partire dal pomeriggio di ieri. La forza del vento ha provocato danni diffusi, rendendo necessario l’intervento delle squadre per fronteggiare situazioni di pericolo in diverse località della regione.

Tra i principali problemi segnalati vi sono alberi pericolanti, tegole e antenne divelte, grondaie danneggiate e tetti compromessi. Particolarmente critica la situazione a Santa Teresa Gallura, dove i vigili del fuoco di Arzachena hanno effettuato una decina di interventi solo nella serata di ieri.

Gravi disagi anche nell’arcipelago di La Maddalena e Caprera, dove le squadre cittadine operano ininterrottamente da oltre 24 ore. A Caprera è stato necessario mettere in sicurezza un pino secolare abbattuto dalla furia del vento, mentre a La Maddalena i vigili del fuoco stanno lavorando per riparare i danni sui tetti delle abitazioni, garantendo la sicurezza degli abitanti.

Il forte maestrale, che da giorni imperversa sulla Sardegna, ha reso complesse le operazioni, richiedendo grande impegno da parte delle squadre di soccorso, che continuano a monitorare la situazione per rispondere a nuove emergenze.

Il vento, che secondo le previsioni dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore, ha creato non pochi disagi anche alla popolazione locale, costretta a fare i conti con le conseguenze delle raffiche. Le autorità raccomandano prudenza, evitando spostamenti non necessari e segnalando prontamente situazioni di pericolo.

