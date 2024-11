Web marketing in Sardegna: stato dell’arte e strategie web

Il digital marketing non è solo una strategia, ma un insieme sinergico di azioni volte a migliorare le performance della propria azienda in maniera efficace. Si sente spesso parlare di digitalizzazione, specie in riferimento alla gestione e archiviazione dei dati. Ciò è vero solo in parte, perché l’universo del web marketing è molto ampio e racchiude la gestione dei siti, dei social e dei clienti. Qualcosa che vale anche in un contesto come quello sardo.

L’utilità del digital marketing in Sardegna

In una regione come la Sardegna, ad esempio, una stima di Unioncamere dello scorso anno ha riportato che le imprese che sfruttano le potenzialità del digital marketing sono ben il 77%: alla luce di questo dato per le realtà di business si rivela quanto mai essenziale curare la comunicazione. Un servizio come quello di web marketing in Sardegna | Linkjuice è in grado di supportare le aziende locali nel raggiungere risultati di posizionamento significativi, influendo positivamente sul posizionamento e la reputazione online.



La stessa ricerca, nel 2022, aveva infatti evidenziato che la percentuale fosse invece al 72%. Cosa ci dice questo incremento del 5%? Comunica innanzitutto che il web marketing in Sardegna è cresciuto, ma anche che tante realtà si sono adeguate soprattutto nel campo del turismo, della ristorazione e del commercio al dettaglio. Tutti settori particolarmente “vivaci” in Gallura.



Ovviamente, la validità di questi metodi di sviluppo al passo coi tempi si riscontra in tutto il resto dell’Italia, con particolare attenzione alle esigenze del cliente. Mail e social media stabiliscono vere e proprie connessioni con chi acquista o si trova a risolvere dubbi e problematiche e questo non può che essere un ulteriore fattore di crescita e miglioramento continui per le aziende. Va da sé che l’utilizzo del marketing web in una regione come la Sardegna sia soprattutto volto al settore turistico e che tale connessione si stabilisca in special modo da questo punto di vista.



Occorre però andare con ordine e andare a stabilire quali siano i passi necessari e personalizzati da compiere rispetto alla propria categoria, partendo dalla creazione di un sito efficiente fino ad arrivare alla fidelizzazione degli utenti.

I tasselli del digital marketing

Una prima consulenza con esperti del settore è fondamentale per iniziare e individuare le potenzialità dell’impresa, oltre agli obiettivi da raggiungere. Qualcosa di imprescindibile per le realtà della Sardegna, dove sovente occorre fare delle scelte precise su come utilizzare le risorse – economiche e non – disponibili.



La brand identity va poi trasferita sul web in maniera chiara, perché possa arrivare, a 360 gradi, a tutti gli utenti. Chi entra nel sito o ritrova l’attività sui social deve poter capire subito di quali prodotti può beneficiare.



L’acquisizione avviene così in maniera smart e mirata, tuttavia bisogna anche contare su supporti quali l’internet ADV. Si tratta dell’inserimento di banner o altri elementi pubblicitari al fine di diffondere il marchio. Per quanto concerne invece la lead generation, è invece una metodologia di marketing che mira ad attrarre i potenziali clienti verso il proprio sito per convincerli che fare quel “passo in più” affidandosi ai propri servizi o acquistando il proprio prodotto è la risposta alle loro esigenze.



Creare un vero e proprio ambiente digitale dove gestire i social e gli stessi clienti, nonché comunicare con i dipendenti e consentire interazioni multilevel è il passo successivo. Il digital marketing, in Sardegna e non solo, deve infatti sempre avvalersi degli strumenti più attuali per avere subito a portata di mano un documento importante, produrre una fattura o una firma digitali, rispondere via chat a un cliente o comunicare con i diversi settori aziendali.



Rapidità e limitazione dell’errore umano sono i punti di forza di una strategia di marketing che si basa su concetti e strumenti online e ciò consente di concentrarsi sulle nuove campagne.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui