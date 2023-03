Addio a Sebastiano Meloni, storico amministratore di Golfo Aranci

Lutto a Golfo Aranci per la scomparsa di Sebastiano Meloni.

A Golfo Aranci c’è grande tristezza per la perdita di Sebastiano Meloni, deceduto all’età di 66 anni. Meloni aveva svolto l’incarico di amministratore comunale e il sindaco Mario Mulas ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa.

“Troppo prematuramente oggi ci ha lasciato Sebastiano Meloni. Per tanti anni Bastiano è stato amministratore comunale attento ed appassionato al paese. Il suo contributo di idee e simpatia è stato fondamentale per la nascita e la crescita del nostro paese. La sua mancanza in questi anni di malattia si è sentita forte. Lo ricorderemo sempre con affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia”, afferma il primo cittadino.

I funerali si terranno lunedì pomeriggio, alle ore 15:30, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe partendo dall’abitazione di via Piga Fetta.

