Al via il 105 Summer Festival a Golfo Aranci: big, orari, trasporti

Tutto pronto per il 105 Summer Festival a Golfo Aranci.

Manca poco per il 105 Summer Festival che porterà a Golfo Aranci tanta musica, grazie alla tappa dell’evento dove si esibiranno tantissimi artisti. Il concerto, gratuito, sarà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 Tv e sui social.

LEGGI ANCHE: Il 105 summer festival sbarca a Golfo Aranci

Ma vediamo chi sono gli artisti e quale sarà la scaletta della manifestazione, dove i cantanti porteranno i loro tormentoni estivi nel centro gallurese. Ci saranno Baby K, Big Mama, Boro, Chiello, Cioffi, Clara, Coco, Coma_Cose, Dargen D’Amico, El Ma, Emis Killa, Federica Abbate, Fedez, Gemelli Diversi, Grelmos, Irama, Lda, Leo Gassman, Marco Carta, Michele Bravi, Mida, Napoleone, Petit, Shablo, Joshua e Tormento. Completano la scaletta Trigno e Vidaloca.

Come arrivare a Golfo Aranci.

Al fine di aumentare la capacità di trasferimento a Golfo Aranci, riducendo l’impatto sulla viabilità e aumentando il comfort e la sicurezza dei nostri ospiti, abbiamo implementato le modalità di trasporto per raggiungere Piazza Cossiga, sede del 105 Summer Festival, l’attesissimo evento musicale organizzato da Radio 105 che si terrà il 27 giugno.

Per garantire un’esperienza comoda, sicura e accessibile a residenti e turisti, sono stati predisposti servizi di trasporto dedicati in collaborazione con Regione Sardegna e Trenitalia.

Navette da Olbia – Centro Commerciale Terranova

Per facilitare l’arrivo a Golfo Aranci, saranno attive navette gratuite da Olbia con partenza dal parcheggio del Centro Commerciale Terranova loc. Basa (fronte OVS). Le navette opereranno venerdì 27 con corse frequenti a partire dalle ore 10:00 fino alle 15:30.

Fermata a Golfo Aranci: via Libertà, 159 nel parcheggio del Cimitero, a pochi passi dal palco di Piazza Cossiga.

Al rientro le corse partiranno da Golfo Aranci, sempre dalla fermata di via Libertà, 159 nel parcheggio antistante il Cimitero dalle 22:30 fino a esaurire il numero delle richieste anche di coloro che non vorranno rientrare col treno.

Treni da Olbia.

Oltre ai collegamenti ordinari in partenza da Olbia secondo il seguente orario: 12:27 – 13:37 – 14:47 – 16:47 – 19:10 In collaborazione con Regione Sardegna e Trenitalia, è stato programmato un treno aggiuntivo sulla linea Olbia – Golfo Aranci per la serata del 27 giugno, con partenza dalla stazione di Olbia alle 20:30. Il tempo di percorrenza per tutti i collegamenti è di 25 minuti.

Per il rientro dopo l’evento, saranno disponibili le corse straordinarie che partiranno alle 23:20 e 00:30 dalla stazione di Golfo Aranci. I biglietti sono acquistabili sui canali di vendita Trenitalia (sito web, app, stazioni) e si consiglia l’acquisto anticipato.

Parcheggi: Per chi arriva in auto, saranno disponibili aree di sosta a pagamento segnalate a Golfo Aranci Parcheggio pullman: al fine di garantire il posto ai pullman organizzati si raccomanda di raggiungere Golfo Aranci entro le ore 16:00 “Abbiamo lavorato per offrire soluzioni di trasporto efficienti e gratuite, rendendo l’evento accessibile a tutti e promuovendo la sostenibilità. Invitiamo residenti e turisti a vivere questa esperienza indimenticabile a Golfo Aranci.” dichiara il Sindaco Giuseppe Fasolino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui