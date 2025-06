Brutto incidente alla rotatoria di Olbia, cosa è successo

L’incidente alla rotatoria di Olbia.

Un incidente stradale ha causato disagi nel traffico a Olbia, dove un’auto ha tagliato la strada a un altro, provocando che quest’ultimo rimanesse bloccato sulla banchina all’incrocio di via Aldo Moro.

La situazione ha richiesto l’intervento del carro attrezzi, chiamato a rimuovere l’auto ferma, mentre la Polizia locale di Olbia è giunta sul luogo per gestire la viabilità e chiarire la dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione stradale, garantendo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni nella zona interessata. Non si registrano feriti gravi.

