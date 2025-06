Tavolara off limits, Nizzi difende l’ordinanza: “Forse contribuisco a salvare vite”

La mozione sull’ordinanza che vieta di fare escursioni a Tavolara.

La minoranza ha portato in Consiglio comunale a Olbia la mozione per rimuovere il divieto agli escursionisti di arrampicarsi sull’Isola di Tavolara. A presentarla il consigliere Gianluca Corda, al fine di rendere accessibile un luogo così importante per la città e chiedendo la regolamentazione e la gestione dei percorsi. Sono intervenuti anche Ivana Russu, Maddalena Corda e il consigliere di Liberi, Eugenio Carbini.

Il sindaco Settimo Nizzi ha fatto sapere che non ritirerà l’ordinanza, per motivi di sicurezza pubblica. “Se avessi pensato di preparare un’ordinanza e poi ritirarla perché mi si chiede di ritirarla pensando di aver fatto questo perché mi sono alzato male la mattina, mi pare difficile – ha detto Nizzi -. Se io non avessi siglato un’ordinanza magari sarebbe successo qualcosa di grave e irreparabile. Quando governerete voi aprite e fate salire chi volete, finché ci sono io si faranno le cose che vanno fatte”. Il primo cittadino ha ribadito che tiene alla sicurezza, non condividendo la mozione, che non è passata. “Non ho danneggiato nessuno, forse ho contribuito a salvare qualche vita umana, sopratutto in questo periodo, in estate”, ha dichiarato.

