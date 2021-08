L’incendio in un residente in via della Libertà a Golfo Aranci.

Hanno preso fuoco improvvisamente. Tre auto sono andate distrutte, questa notte, intorno alle 3.15, in un residence in via della Libertà a Golfo Aranci.

Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco di Olbia. Il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre auto e alle abitazioni circostanti. Le auto, infatti, erano parcheggiate all’esterno del residence. Le operazioni si sono concluse dopo circa 2 ore, con la bonifica e messa in sicurezza dell’area.

