Fedez a Cagliari per registrare due sue nuove canzoni, Chiara a Caprera

Le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez in Costa Smeralda.

Ha lasciato la sua Chiara e la Costa Smeralda per buona parte della giornata per recarsi a Cagliari, nel Solid Twin Studio, che si trova vicino a piazza del Carmine, per registrate due brani del suo nuovo disco, come da lui stesso raccontato, seguendo il ritmo dei social e delle storie di Instagram.

Poi intorno alle 20 è tornato nella villa di Porto Cervo, che la coppia ha preso in affitto per le vacanze, con annuncio vibrante per i fan: “Si torna a casa con due tracce fresche fresche made in Sardinia”. Fuori programma inatteso ieri per il rapper Fedez, che si è recato proprio nel capoluogo sardo per lavorare ai brani, insieme a Andrea Piraz, Roberto Macis ed il produttore discografico Dargen D’Amico.

Il gruppo ha lavorato sodo, come raccontato direttamente da loro, per registrare i nuovi pezzi, che entreranno nel disco del rapper. Chiara Ferragni è, invece, rimasta nel Nordest dell’isola, dove si è concessa una gita in barca con alcuni amici a largo di Caprera.

(Visited 144 times, 144 visits today)