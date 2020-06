L’incontro per fruire delle novità.

L’amministrazione comunale invita i tecnici e gli imprenditori del settore edile e dell’indotto, i commercialisti, i CAF e i consulenti fiscali, nonché i cittadini possessori di unità immobiliari, ad intervenire all’incontro pubblico fissato per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 17 presso la Palestra comunale nel corso del quale l’avvocato Mauro Delogu, esperto in materia di tributi, procederà ad illustrare la normativa e le procedure necessarie per poter fruire del “Bonus per l’efficientamento energetico degli edifici” e del “Bonus facciate”.

Si raccomanda la partecipazione all’incontro in considerazione della particolare appetibilità dell’incentivo. Per l’accesso al locale sede dell’incontro, gli intervenuti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno altresì osservare le misure di distanziamento minimo previste dalla vigente normativa temporanea.

