Il catamarano nelle secche dell’isola di Soffi.

Nella giornata di ieri la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci riceveva la segnalazione di un catamarano francese con 6 persone a bordo finito sulle secche dell’Isola di Soffi. In zona interveniva la Motovedetta CP709 che prestava assistenza alle operazioni di disincaglio dell’unità.

Una volta verificato che tutti gli occupanti erano in buona salute e che il catamarano non aveva subito danni, veniva permesso ai diportisti di riprendere il proprio viaggio in sicurezza. Il comandante Angelo Filosa ricorda ai bagnanti di fare attenzione alle insidie del mare a causa dei repentini cambiamenti delle condizioni meteo-marine, ma soprattutto di essere consapevoli dei propri limiti fisici.

Mentre ai diportisti il richiamo ricade sulla corretta conduzione della navigazione con strumentazione e cartografia nautica in quanto le coste sarde sono caratterizzate da bassi fondali, secche e sogli affioranti.

