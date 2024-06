Da Golfo Aranci i cavi sottomarini si collegano a Mumbai.

I cavi sottomarini che collegano Golfo Aranci a Mumbai stanno delineando l’Italia come hub digitale del Mediterraneo, evitando il Mar Rosso. La rete Blue & Raman di Telecom Sparkle, Google e Oman Tlc posizionerà l’Italia come un nodo strategico globale per le comunicazioni digitali e informatiche. Sebbene non siano disponibili cifre ufficiali sui costi, si stima un investimento di circa 500 milioni di dollari.

Sparkle manterrà la proprietà e la gestione esclusiva del cavo BlueMed, che include quattro coppie di fibre aggiuntive e una capacità iniziale di trasmissione di oltre 25 Terabit al secondo (Tbps) per coppia di fibre.

Il sistema BlueMed si estende fino alla Giordania (Aqaba), condividendo le componenti sottomarine con il sistema Blue System e includendo diramazioni private in Francia (Corsica), Grecia (Chania – Creta), Italia (Golfo Aranci, Palermo, Roma e Genova), Algeria, Tunisia, Libia, Turchia, Cipro, con prospettive di ulteriori espansioni future.

Questo progetto sta gradualmente realizzando l’ambizione di rendere l’Italia un hub digitale e informatico di rilevanza globale, posizionandola al centro di una nuova infrastruttura sottomarina che connette enormi flussi di dati intercontinentali.

