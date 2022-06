Va in pensione il comandante della polizia locale di Golfo Aranci.

Cambio di guardia nella polizia locale di Golfo Aranci. Dopo 40 anni di onorato servizio, il comandante Mario Fasolino oggi lascerà il suo incarico per godersi la pensione. Fu tra i primi assunti dal Comune in seguito all’ottenimento dell’autonomia.

Da sempre è stato un punto di riferimento per le varie amministrazioni, ma soprattutto per i cittadini, che lo hanno sempre stimato. Ieri mattina il sindaco, Mario Mulas, gli ha consegnato una targa ricordo quale riconoscenza per il lungo lavoro svolto, soprattutto nel periodo pandemico.

Nel frattempo, ieri mattina hanno prestato giuramento 4 nuovi barracelli, che vanno ad aggiungersi ai circa 20 già in servizio. “Ho ringraziato i nuovi barracelli per la disponibilità che danno a servire la comunità in un periodo di necessità come quello che ci apprestiamo ad affrontare con l’aumento dei turisti e la campagna antincendio. Rafforzare le forze del volontariato locale è segno di amore verso il paese ed il prossimo e la nostra amministrazione sarà sempre vicina alle esigenze di chi impegna il proprio tempo per tutti noi“, ha commentato il primo cittadino.