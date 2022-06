Lunga estate di eventi a Loiri Porto San Paolo, ecco il calendario

Il programma degli eventi estivi a Loiri Porto San Paolo.

Dalla musica, al cinema, fino alla cultura e i giochi per i ragazzi. Prende il via il calendario degli eventi di Loiri Porto San Paolo, con un programma frutto del lavoro di squadra degli assessorati allo Spettacolo, Sport, Turismo, Cultura, Politiche sociali e giovanili.

Tra le punte di diamante il festival cinematografico di Tavolara 2022 “Una notte in Italia”, “Ballando con le stelle” con Simone Di Pasquale, l festival della musica del mediterranea “MELKART”, il festival del cabaret, la sagra del porcetto, il Beer&Food Summer Fest 2022. Nel programma anche le feste patronali, dove Porto San Paolo festeggerà i suoi patroni Pietro e San Paolo questo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 luglio, con celebrazioni religiose e laiche. Ad agosto si terrà la festa patronale di Loiri nelle giornate di sabato 27 e domenica 28.

Cinque gli appuntamenti dedicati anche ai bambini nel mese di luglio. Il primo, giovedì 7, laboratori di pittura acrilica a cura dell’associazione lughenè. Il 21, animazione con gonfiabili, musica, animazione e mascotte organizzato da magic party. Il 28, l’associazione lughenè curerà i laboratori “tane” e “giungla”. Dal 11 al 16 luglio, dalle ore 16 alle ore 20, si terrà la scuola di cinema per ragazzi. Tutti i sabato mattina dal 9 luglio al 27 agosto dalle ore 9 alle ore 12, “poesie da tutto il mondo”, laboratori di ascolto, lettura e creatività per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, organizzato da studio e progetto 2 impresa sociale c/o centro sociale di Porto San Paolo. L’11 agosto ci sarà il laboratorio per bambini e il 25 l’animazione con digito pittura.

Tante le serate per ballare sotto le stelle. Si potrà scegliere il liscio; sabato 9 luglio, lunedì 8 agosto e sabato 20 agosto con la fisarmonica di Simone Melino. Il 29 luglio ore 22 si terrà il festival del cabaret con Borsalino e Nicola Cancedda. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio si terrà l’evento “ballando con le stelle” con Simone Di Pasquale. All’interno del festival del cinema Tavolara, dal 15 al 17 luglio dalle ore 18:30 in piazza Gramsci “Geppi Cucciari e Piera Detassis” incontreranno gli ospiti di “Una Notte in Italia”.

Spazio anche alla letteratura con “Libri sotto le stelle a Porto San Paolo”. Da martedì 5 Luglio a martedì 6 settembre ci saranno le presentazioni di vari libri presso la piazza del Centro Sociale Porto San Paolo. Nel calendario non mancherà nemmeno la musica, con la serata folk del Coro Itinerante di Loiri di venerdì 1, domenica 10 e lunedì 11 luglio. Ritorna per la terza edizione il festival della musica del mediterranea “MELKART” organizzazo da Mauro Mibelli e S’Ard e l’11 agosto si terrà la 35esima edizione del Festival “Time in Jazz” – “Raimbow” , presso la spiaggia di Porto Taverna. Tra gli altri appuntamenti di luglio sabato 30 si terrà la “notte tra le stelle” con musica, degustazione dolci tipici e lotteria.

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto ci sarà la sagra del porcetto, nella piazza della statale e

venerdì 26 , sabato 27 e domenica 28 il Beer & food Summer Fest 2022, presso piazza Garibaldi. Largo anche alle tradizioni con la Festa della Madonna del mare il 15 agosto, con Santa Messa presso la cappella Madonna del Mare e a seguire processione a mare accompagnati dalla Banda Musicale di Arzachena e a seguire i fuochi d’artificio.

Tanti anche i mercatini, come “Artigiani sotto le stelle” porta il meglio dell’artigianato sardo con opere realizzate a mano sotto le stelle di Porto San Paolo. Gli stand saranno visitabili dal 24 giugno al 2 settembre, il venerdì, in piazza Gramsci; tutti i sabato e lunedì, presso i giardini della delegazione di Porto San Paolo.

“Si ringraziano per l’enorme lavoro, gli assessori uscenti Andrea Teodoro Piredda e Filippa Aztena e i nuovi

recentemente insediatasi – commenta il sindaco Francesco Lai -, Riccardo Biancu rispettivamente al turismo e Debora Fresi alla cultura e gli uffici comunali che si sono dedicati alla realizzazione del calendario, con grande impegno e serietà dopo due anni di stop a causa della pandemia . Finalmente quest’anno potremo offrire nuovamente un calendario ricco e che soddisfi tutte le esigenze, sperando di poter dare quel necessario contributo alle attività locali al fine di incentivare le presenze sul nostro territorio e contribuire alla crescita sociale, culturale ed economica del paese”.