Il nuovo Puc di Golfo Aranci.

Il Consiglio comunale di Golfo Aranci, nella sua ultima seduta, ha approvato la versione definitiva del Puc, il Piano urbanistico comunale, che adesso aspetta la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Un piano complessivo da 300mila metri cubi che ha accolto tutte le obiezioni e i pareri espressi nel corso del suo iter formativo.

Uno strumento che l’amministrazione comunale di Golfo Aranci non considera come immodificabile, ma che riveste un’importanza strategica soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando. Una possibilità per i privati che intendono investire su Golfo Aranci che in questi ultimi anni si è consolidato come marchio di accoglienza ed eventi,

“È uno strumento che consente di poter procedere alle lottizzazioni di nuove aree residenziali, turistiche e alla realizzazione dell’auspicato campo da golf. Il paese da un decennio ha scelto con decisione di puntare sul turismo e questo Puc consente a Golfo Aranci di avere le dotazioni infrastrutturali che supporteranno questo crescita di cui, mai come ora, abbiamo bisogno – ha commentato il sindaco Mario Mulas -. Ora la parola passa ai privati che possiedono le aree, la parte pubblica, seppur con la lunghezza delle procedure, ha fatto la sua parte”.

