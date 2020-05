Il Comune di Olbia aumenta L’Imu.

Il Comune di Olbia aumenta L’Imu, con la rimodulazione delle nuove aliquote, che prevedono anche l’abolizione della Tasi, il Comune ha aumentato l’imposta comunale dal 4,6 al 5,4.

La normativa è stata approvata mercoledì scorso, accompagnata dalle critiche dure dell’opposizione che lo stesso giorno hanno presentato una mozione di sostegno agli abitanti di Olbia, colpiti dal covid.

“Oggi andiamo a vedere questa rimodulazione delle aliquote, che anziché essere diminuita, in pieno aprile, questa bella delibera va a incidere su artigiani e commercianti – ha detto la consigliera del Movimento 5 Stelle Maria Teresa Piccinnu -. Non c’entra nulla la Tasi, parliamo di Imu. Gli immobili in c1 cioè i negozi, che godono della detrazione 60% di detrazione del credito di imposta: qui stiamo andando a variare invece dal 8,7 al 9,6”.

L’aumento è stato prontamente giustificato dall‘assessore del bilancio Michele Fiori. “Se prima si pagava lo 0,9 per mille di Tasi che era separata dall’Imu oggi, invece, si paga solo l’Imu che è compresa di quella residue che si pagava per Tasi. Ad esempio uno pagava 200 euro tra tutte e due le aliquote, oggi continuerà a pagare 200 euro con un’aliquota sola”.

