La Coppa del mondo di nuoto a Golfo Aranci.

Sono momenti indescrivibili e di forti emozioni quelli che sta vivendo lo staff sardo dell’Aquatic Team Freedom di Porto Torres che interagisce senza soluzione di continuità con tutte le indispensabili componenti coinvolte nella buona riuscita di un evento di valenza mondiale. Nello specchio d’acqua che lambisce gli arenili di Golfo Aranci, la seconda tappa del calendario di Coppa del Mondo in acque libere sarà animata da un numero mai visto di nuotatori provenienti da tutti i continenti.

Un ottimo colpo d’occhio per il pubblico sardo: potrà fare il tifo per le Nazionali maschili e femminili italiane che annoverano profili di spicco come Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Rachele Bruni e Giulia Gabrielleschi. Ma non mancheranno i beniamini locali come il rarinantino Marcello Guidi giunto quinto nel primo appuntamento della coppa disputatosi in Egitto neanche dieci giorni fa e l’esperino Fabio Dalu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui