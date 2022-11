Cuccioli di muflone sventrati da cani randagi: allarme a Golfo Aranci

Cuccioli di muflone uccisi da cani a Golfo Aranci

Prima uno, poi altri: sono diversi i cuccioli di muflone aggrediti da cani randagi nelle campagne di Golfo Aranci. Una lotta impari che dei cuccioli lascia solo la pelliccia e qualche osso. A scoprirlo è stata Patrizia Sale, un’appassionata di camminate che si è trovata davanti la scena straziante di un cucciolo di muflone completamente sventrato. Ha deciso di documentare con foto e video pubblicati su Facebook. Dopo quello sono arrivati altri avvistamenti e della questione si sta occupando la consigliera comunale Giusy Masala.

“Mi preoccupa questa situazione, dei cani randagi non si capisce se per gioco o per la loro fame continuano a fare uno scempio – denuncia su Facebook -. Il problema va subito affrontato, parliamo di cani pericolosi senza controllo, da catturare e da dare in affidamento a dei canili per tutte le cure e attenzioni”. Secondo Giusy Masala la questione non va sottovalutata: “Parliamo di pericolo pubblico. Merita l’attenzione di tutti noi, del Comune e di tutti gli enti preposti. Cosa aspettiamo? – conclude -. Il muflone sardo è una specie protetta dalla convenzione di Berna ed è considerata dal 1996 a rischio di estinzione e inserita nella Red List degli animali minacciati del IUCN (unione nazionale per la conservazione della natura)”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui