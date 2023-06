Ferita dal vicino con un fucile subacqueo a Golfo Aranci.

Pasquale Serra, disoccupato di 60 anni affetto da gravi problemi di dipendenza, è stato arrestato dai carabinieri di Golfo Aranci ed e accusato di tentato omicidio. Durante la lite, Serra ha sparato un colpo con un fucile subacqueo a pressione, colpendo una donna, Petronela Codreanu, di nazionalità romena di 43 anni, che è caduta a terra in una pozza di sangue con un arpione conficcato vicino a un occhio. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l’elisoccorso e le sue condizioni sono gravi.

Ferita dal vicino a Golfo Aranci.

L’aggressione è avvenuta poco prima delle 17 quando Serra, ubriaco, è rientrato nella sua abitazione al civico 118, secondo piano di via Libertà. Ha aperto il rubinetto di una bombola di gas, lasciando il tubo fuori dalla porta. I vicini, Cosmin e Petronela Codreanu, una coppia rumena con due figli, di cui uno presente al momento dell’aggressione, si sono accorti di ciò e sono entrati precipitosamente nell’appartamento di Serra per prendere la bombola o chiudere il gas al fine di evitare un’esplosione. In risposta, Serra ha impugnato il fucile subacqueo e ha sparato verso Cosmin Codreanu. L’arpione ha sfiorato l’uomo, ma ha colpito in pieno volto, vicino a un occhio, Petronela, che è caduta a terra immersa nel sangue. Cosmin ha prontamente soccorso la moglie ferita.

L’arrivo dei soccorritori.

Quando i soccorsi e i carabinieri della stazione di Golfo Aranci e del reparto territoriale di Olbia sono arrivati, Serra ha opposto resistenza cercando di barricarsi in casa, ma la pattuglia è riuscita ad arrestarlo. Successivamente è stato trasferito prima in caserma e poi in una cella a disposizione del magistrato. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per garantire la sicurezza dell’edificio dopo la fuoriuscita di gas, e le due abitazioni coinvolte sono state sequestrate dal sostituto procuratore.

Litigi frequenti e denunce.

Le discussioni e i litigi tra Pasquale Serra e i Codreanu erano frequenti. Questi ultimi avevano denunciato più volte alle forze dell’ordine le molestie e le minacce subite da Serra.

