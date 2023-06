Rally a Olbia, festa e polemiche. Attesa per il gran finale: il programma

Il Rally internazionale a Olbia ha richiamato tanta gente.

Durante il primo giorno del Campionato mondiale di Rally a Olbia, le auto sono sfrecciate nella prova speciale di Olbia-Cabu Abbas. La partenza è avvenuta da via Escrivà, con una sezione sterrata alle porte della zona industriale, vicino all’Olbia Arena. Mentre i campioni del mondo misuravano il tempo con il piede sull’acceleratore, metà città si è trovata bloccata nel traffico. Questo è il prezzo per un evento motoristico di livello mondiale proprio sotto casa.

Il centro di Olbia cuore del Rally internazionale.

Il centro di Olbia, che si affaccia sul mare, è diventato il fulcro delle attività. Dalle banchine, dove l’area è riservata ai paddock e agli addetti ai lavori, fino alla pista ciclabile che collega il lungomare e piazza Crispi, vero punto di riferimento per le festività di questi giorni. La manifestazione sportiva è in pieno svolgimento, con le tribune e il palco pronti ad accogliere i vincitori nell’ultimo giorno, che sarà domani. Inoltre, l’intero contesto è animato da stand che creano un vivace villaggio.

I padiglioni di Coldiretti.

I padiglioni gialli appartengono alla Coldiretti, dove gli esponenti delle aziende agroalimentari coinvolte si dedicano a laboratori sulle birre artigianali, la pasta fresca, la vernaccia, l’olio e offrono degustazioni di vario genere. Questa mattina verrà presentato il bando Gal Terras de Olia, un progetto che promuove il turismo legato alla valorizzazione agroalimentare, in particolare nella zona di Monferru-Alto Campidano-Planargia.

La seada più grande del mondo.

Tuttavia, l’evento clou avrà luogo nel pomeriggio: intorno alle 17, vicino al villaggio in piazza Crispi, verrà preparata la seada più grande del mondo. Sarà un’occasione per mettere in evidenza le eccellenze sarde, come la pasta fresca, il formaggio e il miele, e inserire questo tipico dolce nel libro dei primati. Si parla di una seada lunga almeno 50 metri, che verrà poi divisa in circa 600 porzioni.

Le attività collaterali.

Tra le attività collaterali, si possono trovare anche stand dell’Automobile Club d’Italia con riferimenti al mondo dei motori. Nel centro della città, ogni sera, dopo le prove, le auto sfileranno nella zona tecnica di viale Principe Umberto. Ai lati del parco chiuso, i fan avranno l’opportunità di vedere da vicino i loro piloti preferiti e scattare foto. Nel frattempo, nel centro di Olbia è iniziata la stagione estiva, con tavoli affollati, passeggiate e una miscela di entusiasmo.

