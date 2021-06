La ricetta dello chef di Porto Cervo.

Con l’arrivo dell’estate e il caldo che avanza, cresce la voglia di piatti freschi, sfiziosi e salutari. Nieddittas, il brand che gestisce l’intera filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano, propone una ricetta semplice e veloce per l’estate, ideale per chi segue un’alimentazione sana, per chi è a corto di idee e per coloro che hanno poco tempo a disposizione da dedicare alla cucina, senza però rinunciare al gusto e soprattutto alla qualità e a materie prime sicure e certificate.

La specialità.

Insalata di cozze con puntarelle e ricotta salata affumicata è una specialità a cura dello Chef Umberto Vezzoli del Ristorante Zafferano, Colonna Pevero Hotel di Porto Cervo. Protagoniste indiscusse del piatto sono le cozze Nieddittas che in questa proposta sono abbinate a prodotti della tradizione sarda, come il camone, una tipologia di pomodoro tondo, liscio e di dimensioni medio-piccole, di colore rosso scuro con striature verdi, e la birra Pozzo del Birrificio 4 Mori che viene prodotta nella Miniera di Montevecchio, nel cuore della Sardegna.

Il commento dello chef.

Commenta così lo chef Umberto Vezzoli: “Con questa ricetta osiamo con gli abbinamenti e con i sapori ma non trascuriamo l’armonia del piatto. La ricotta salata affumicata è un ingrediente versatile che ben si presta alle ricette tradizionali italiane e che in questo piatto spezza l’intenso sapore del mare, regalando al piatto un gusto unico e sorprendentemente piacevole, e rendendo così le cozze Nieddittas un vero sexy food”.

La ricetta.

Insalata di cozze con puntarelle e ricotta salata affumicata.



Ingredienti per 4 persone:



– 2 chilogrammi di cozze Nieddittas

– 320 grammi di puntarelle

– 100 grammi di pomodori verdi camone

– 50 millilitri di olio extra vergine d’oliva

– 1 arancia

– 10 grammi di acciughe

– 50 grammi di cipolla rossa

– 50 grammi di sedano verde

– 33 centilitri di birra Pozzo Birrificio 4 Mori

– Sale aromatizzato al finocchietto q.b.

– Ricotta salata affumicata



Procedimento:



Lavare le cozze Nieddittas sotto acqua corrente e privarle del filamento; tagliare a julienne la cipolla e il sedano e fare rosolare in una casseruola con l’olio extravergine. Unire le cozze leggermente tostate e irrorare con la birra; coprire con un coperchio e lasciare aprire le cozze.



A parte preparare un condimento con le acciughe, il succo di arancia, l’olio e i pomodori tagliati a petalo di medio spessore. Pulire e mondare le puntarelle e lasciare a bagno in acqua frizzante ghiacciata per un’ora. A questo punto togliere le cozze dalla casseruola, lasciarle a mezzo guscio e comporre l’insalata di puntarelle con la cipolla e il sedano utilizzati nella cottura e il condimento di base. Impiattare in un piatto fondo e largo mettendo le puntarelle al centro, le cozze a mezzo guscio attorno a forma di raggiera; aggiungere il condimento e decorare con la ricotta salata affumicata. Servire a temperatura ambiente.

