Il nuovo sindaco di Golfo Aranci è Giuseppe Fasolino.

Giuseppe Fasolino è stato eletto sindaco di Golfo Aranci con un risultato quasi scontato, essendo stato l’unico candidato. La sua elezione è stata confermata dopo aver superato il quorum del 40% di affluenza.

Nel frattempo, in tutta Italia e in diversi centri della Sardegna, si vota per le elezioni comunali ed europee fino alle 23 di questa sera. Resta da vedere quali saranno gli esiti di queste elezioni e quale impatto avranno sul panorama politico locale e nazionale.

