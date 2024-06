Incidente a Golfo Aranci, le condizioni del giovane restano gravi

Le condizioni del giovane ferito a Golfo Aranci.

Le condizioni del giovane rimasto ferito in un incidente avvenuto venerdì sera a Golfo Aranci restano gravi. Il ragazzo, residente a Olbia, si è scontrato frontalmente con un’auto al bivio di Marinella, per cause ancora da stabilire.

Nonostante la moto sia stata gravemente danneggiata nell’impatto, il giovane è sopravvissuto, ma ha riportato gravi fratture. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari con l’elisoccorso, mentre le operazioni di soccorso sono state condotte dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino.

