Giunta Todde, l’assessorato al Bilancio resta in Gallura con Meloni

Dal 2019 l’assessore regionale al Bilancio si chiama Giuseppe ed è un ex sindaco Gallura: prima Fasolino e ora Meloni. Prima col centrodestra e ora col centrosinistra. Nel fairplay che ha caratterizzato la prima seduta del Consiglio e la presentazione della Giunta c’è anche l’ottimo rapporto tra Giuseppe Meloni e Giuseppe Fasolino. L’ex sindaco di Loiri Porto San Paolo parteciperà oggi alla prima seduta della Giunta Todde con in tasca le deleghe a Bilancio, Programmazione, Credito e Assetto del territorio. Meloni ha anche il ruolo di vicepresidente della Giunta, esattamente come lo aveva Fasolino nella seconda fase del mandato di Solinas.

Giuseppe Meloni

“Fra noi c’è un rapporto anche di amicizia, oltre che un rapporto leale e politico, fra rappresentanti delle istituzioni della Sardegna – commenta Giuseppe Meloni, presidente del Pd sardo – e anche di quel territorio così importante che eredita questo assessorato così strategico. Noi siamo assessori, come lo è stato lui anche io, della Sardegna e faremo un passaggio di consegne non solo formale. Cercheremo di capire quali siano i problemi che sono irrisolti e meritano particolare attenzione da subito. Sono sicuro che Giuseppe Fasolino mi darà una mano in questa direzione e non si sottrarrà”.

Giuseppe Fasolino

Al termine della prima seduta anche l’ex sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, ha avuto un pensiero per Meloni. “Auguro buon lavoro all’attuale maggioranza, la governatrice e il neo presidente del Consiglio, con i quali sono certo si possa aprire un dialogo nell’interesse dei sardi – ha scritto su Facebook Fasolino, che rientra in Consiglio all’opposizione coi Riformatori-. In questa certezza si colloca anche il mio personale “in bocca al lupo” a Giuseppe Meloni, un amico e un grande politico che da oggi ricopre un ruolo di prestigio assolutamente meritato“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui