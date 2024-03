L’ennesima discarica nel territorio di Golfo Aranci.

Nei giorni scorsi è comparsa a Golfo Aranci una nuova discarica con rifiuti infiammabili e tossici. La discarica si trova al belvedere lungo la strada che dal centro abitato porta verso la Costa Smeralda.

Tutto questo in uno dei punti suggestivi della zona e davanti a un’area di sosta dove sta lavorando, da soli due giorni, un camion bar. L’ennesimo episodio di inciviltà e noncuranza che danneggia tutta la comunità e mette in pericolo la salute e l’incolumità pubblica.

Diseducazione e mancanza di controlli, le sanzioni non fanno paura.

Sono evidentemente insufficienti i sistemi adottati dalle istituzioni per contrastare il fenomeno, che vede numerose persone abbandonare i rifiuti domestici lungo la strada per non fare la raccolta differenziata, ma anche probabilmente padroncini che col proprio camion svuotano le cantine e poi si sbarazzano di ciò che non intendono tenere.

In assenza di controlli efficaci, proliferano nel territorio del comune le discariche che appaiono nel giro di una notte. E chiaramente gli autori non sono minimamente preoccupati dall’inasprimento delle sanzioni, che tanto non vengono quasi mai applicate.

Dallo scorso 10 ottobre, sono sanzionati penalmente anche i privati cittadini che abbandonano rifiuti “di casa” nell’ambiente, con una ammenda che va da 1000 a 10000 euro, raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi. In precedenza, la sanzione era amministrativa e andava da 300 a 3000 euro. Chi invece abbandona rifiuti accumulati nell’ambito di una attività imprenditoriale, è sanzionato con l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Con l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

