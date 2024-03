Olbia sconvolta per un altro lutto, addio a Vanna: aveva solo 50 anni

Olbia sconvolta per la scomparsa di Vanna Occiganu.

Aveva solo 50anni Vanna Occiganu, scomparsa recentemente a Olbia. Un’altra morte prematura che ha reso la città ancora più triste, già in lutto dopo la morte di altri due coetanei della donna e molto conosciuti a Olbia.

Romina aveva 47 anni, mentre Giovanni 52. Vanna, come loro era voluta bene in città e amava la vita, come raccontano gli amici nei tanti messaggi che hanno lasciato alla giovane donna. Era una ragazza molto sorridente, che amava tantissimo il mare e viaggiava molto con le sue amiche, come raccontano le sue numerose foto in Brasile e in altri luoghi bellissimi del mondo che lei amava girare. Vanna Occiganu amava anche la sua città, Olbia, e aveva tante amici che le volevano bene.

