La donna di Golfo Aranci contro turisti con cani senza guinzaglio.

Nei giorni scorsi alcune abitanti di Golfo Aranci si sono imbattute in alcuni turisti con 4 cani senza guinzaglio a Cala Moresca, proprio nei pressi della zona in cui sono state rinvenute numerose carcasse di mufloni deceduti in seguito ad aggressioni da parte di cani sciolti.

Le donne raccontano di aver incontrato i turisti in spiaggia, all’inizio di uno dei sentieri che portano a Capo Figari, e di avergli intimato di mettere il guinzaglio agli animali, anche perché uno dei cani avrebbe puntato il bassotto di una passante, spaventandola e costringendola a prenderlo in braccio. I turisti avrebbero fatto finta di non capire. Tra spallucce e sorrisetti, hanno ignorato l’intimazione. Le donna hanno dunque allertato una loro amica, volontaria che si occupa di animali selvatici e da anni cerca di combattere il fenomeno dei cani di proprietà lasciati incustoditi che aggrediscono i mufloni. Lei li ha incontrati in località Baracconi e ha filmato la scena.

Uno dei turisti capiva l’italiano, tanto da rispondere alla donna che non aveva alcun motivo di lamentarsi. “Allora ti chiamo i carabinieri“, la risposta della volontaria, che si adira: “In Italia dovete rispettare le nostre leggi. Venite qui e fate quello che vi pare. Qui dovete rispettare le nostre regole”. Quasi un grido di battaglia, vista anche l’esasperazione che ha portato già a esposti alle autorità e proteste clamorose per via della strage locale di mufloni, impunita e senza fine. Col rischio di possibili aggressioni anche alle persone, sullo sfondo.

