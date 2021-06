Dopo Tempio anche Golfo Aranci ritorna Covid free: nessun positivo

Golfo Aranci ritorna Covid free.

Buone notizie sul fonte coronavirus in Gallura: dopo Tempio Pausania anche Golfo Aranci torna Covid free.

“Da un paio di mesi attendevo con impazienza di potervi comunicare la notizia che tanto aspettavo – commenta il sindaco Mario Mulas – . Dall’esame della piattaforma ATS e Regione e dal fatto che l’ultimo dei nostri concittadini in stato di positività mi ha comunicato di esser completamente guarito, sono strafelice di poter comunicare che Golfo Aranci è privo di contagiati oggi. Tutti i nostri amici sono guariti e sono pieni di voglia di riprendere le loro vite come tutti, impazienti di poter ripartire nelle nostre occupazioni, nelle nostre attività e nella vita che avevamo sospeso”.

“Siamo impazienti di riabbracciare i nostri turisti e per farlo abbiamo già realizzato due azioni di promozione e di stimolo economico che ci consentono di aumentare i flussi di vacanzieri verso Golfo Aranci. Non lasceremo nulla di intentato per fare in modo che la ripresa e la ripartenza siano il più rapide possibile. Andiamo avanti uniti, insieme”, conclude il primo cittadino.

