Una rete di ricarica per auto elettriche a Olbia.

Anche Olbia diventerà green, incentivando la mobilità elettrica, grazie a una rete di ricarica. Lo scorso gennaio sono state inaugurate le prime colonnine in località Basa, grazie a un protocollo di intesa con la Enel X Mobility S.r.l. Ora l’ente ha concesso alla società di costruire una cabina elettrica di trasformazione a servizio della stazione di ricarica.

Assieme alla convenzione è stato concesso a Enel X Mobility S.r.l il diritto di superficie per 15 anni sul terreno di proprietà del Comune. L’impianto, garantirà tempi di ricarica particolarmente ridotti per le auto elettriche, sorgerà in località Basa su un terreno di proprietà comunale. Questo garantità una rete di ricarica ad alta potenza comprendente fino a 30 infrastrutture, secondo il protocollo firmato il 21 ottobre del 2019 con la società.





