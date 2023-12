L’albero di Natale a Cala Moresca.

L‘albero di Natale fatto con pezzi di pallet e materiale di scarto portato dal mare è comparso anche quest’anno a Cala Moresca. Si tratta di un albero di Natale fasto da alcuni attivisti del posto, che trasformano i rifiuti restituiti dal mare in un messaggio di speranza per tutti i fruitori della spiaggia, che possono liberamente ammirarlo.

Quest’anno l’albero ha degli elementi decorativi in più, che lo arricchiscono e gli danno ancora più significato. Si tratta, tra le altre cose, di foto che riportano alcuni dei momenti significativi della vita del territorio di Golfo Aranci nell’ultimo anno. Dai mufloni, per ricordare la trista vicenda del muflone ucciso, alle foto di Capo Figari, quest’anno al centro di aspre polemiche, manifestazioni di protesta, sedute fiume del consiglio comunale, in un’atmosfera di sospensione, pur con un percorso che, almeno amministrativamente, appare segnato.

Ad arricchire il tutto, alcune luci, che arricchiscono tutta la composizione e permettono di poterlo illuminare con le batterie. Il colpo d’occhio è veramente spettacolare, e per ammirarlo basta andare a Cala Moresca.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui