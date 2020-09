La decisione del sindaco Mulas.

Dopo Olbia anche Golfo Aranci ha desio di rinviare l’inizio della scuola. Il sindaco Mario Mulas ha infatti firmato una nuova ordinanza che dispone il rientro in classe il 29 settembre.

Una scelta presa per consentire un ritorno in classe più sereno ed avere i risultati della campagna di screening del Comune anche della popolazione scolastica e verificare eventuali casi positivi così da scongiurare possibili focolai nelle classi.

“Aprire in sicurezza, insieme ai Comuni limitrofi, ci consente di aprire in maggior serenità ed in condivisione con tutto il personale scolastico, che come sappiamo è condiviso con le altre scuole.Per lo stesso motivo i test sierologici verranno svolti nei giorni a ridosso dell’apertura al fine di avere lo screening aggiornato all’apertura”, ha commentato il sindaco Mulas.

