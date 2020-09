L’ordinanza del sindaco di Loiri Porto San Paolo.

Anche le scuole di primo e secondo grado del comune di Loiri Porto San Paolo apriranno il 29 settembre. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Lai.

A motivare la decisione, la comunicazione dell’Assl di Olbia di una persona positiva entrata a contatto con il corpo docente. Tutti i contatti saranno sottoposti a tampone, operazione che richiederà alcuni giorni, motivo per il quale, per garantire la sicurezza del personale docente e degli alunni, è stato deciso di posticipare l’apertura delle scuole di una settimana.

Nel frattempo proseguono i test sierologici predisposti dal Comune, per testare gli alunni i docenti e i dipendenti pubblici. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti oltre 130 test a Porto San Paolo. Hanno dato tutti esito negativo. Oggi sono in corso i test nella sede di Loiri. In totale saranno oltre 350 le persone testate.

