Addio a Tommy Di Chello.

Non aveva nemmeno 40 anni Tommy Di Chello, la vittima di Golfo Aranci morta ieri sera in seguito a un incidente in mare nell’arcipelago di La Maddalena. Con lui ha perso la vita anche Giacomo Botte, originario di Napoli, mentre altri due sono ricoverati in gravi condizioni.

Con il suo gruppo di 4 amici, si era recato a bordo del motoscafo Fischerman nell’arcipelago di La Maddalena. Loro il mare lo conoscevano molto bene, poiché erano appassionati di pesca e si trovavano là per una battuta. Purtroppo però qualcosa è andato storto, nonostante il mare fosse calmo e la barca si è schiantata tra gli scogli nelle acque dell’Isola delle Bisce, dietro Caprera.

Di Chello viveva a Golfo Aranci e aveva una bambina di soli sei anni. Con il padre gestiva un’azienda di giardinaggio. Ma la sua passione principale era la pesca. Molto attivo nei social, aveva un account dove condivideva il suo hobby con i suoi followers. Il 38enne era molto esperto nella pesca e conosceva molto bene il luogo, dove catturava anche esemplari di grossa taglia. Una passione che purtroppo, per cause ancora in corso di accertamento, lo ha condotto alla sua tragica fine. Tommy, che era molto conosciuto e voluto bene nel paese, si trovava a bordo del motoscafo con un altro golfarancino, Carlo Nieddu, ricoverato per un trauma alla testa. “Ciao Tommy, non è giusto. Sarai sempre nei nostri cuori”. E’ uno dei tanti messaggi di dolore per la scomparsa del 38enne.

