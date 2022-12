Golfo Aranci sotto choc per la tragedia: lutto cittadino e eventi di Natale annullati

Lutto cittadino per la morte di Tommy Di Chello.

A Golfo Aranci è lutto cittadino per la morte di Tommy Di Chello, scomparso ieri sera durante una battuta di pesca nell’arcipelago di La Maddalena. A proclamarlo il sindaco Mario Mulas, profondamente scosso dalla tragedia.

L’amministrazione ha anche annullato gli eventi programmati in questi giorni per le feste di Natale. Domani, 8 dicembre, sarebbe dovuta arrivare Lucilla. La cantante di sigle per bambini avrebbe inaugurato il calendario degli appuntamenti di Natale con un concerto che prevedeva un grande afflusso di bambini da altre parti della Gallura. Per lo stesso motivo, anche gli altri eventi di CartoonLand sono stati rimandati a data da destinarsi.

Intanto nel paese si prega per le condizioni dei feriti, tra cui un altro cittadino di Golfo Aranci, Carlo Nieddu, che si trova all’ospedale in condizioni gravissime. “La notizia del grave incidente di ieri sera nelle acque di La Maddalena ci lascia increduli e sgomenti – dichiara il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas -. Perdere la giovane vita di Tommy Di Chello, vivere angoscia per le condizioni di Carlo e per la scomparsa ed il ferimento delle altre persone coinvolte, getta l’intera comunità di Golfo Aranci nello sconforto. Una sciagura che accade in mare, quel mare cui tanto ci lega, ci riempie di tristezza e non ci consente di vivere serenamente queste giornate. Siamo fraternamente vicini alle famiglie delle vittime e a quelle delle altre persone che erano con loro ieri sera”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui