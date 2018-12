Ci sarà anche l’ufficio postale dove lasciare le lettere a Babbo Natale.

Golfo Aranci, questo weekend riapre il villaggio natalizio The Christmas Park, con la Casa di Babbo Natale, il Mercatino “Mestieri e Sapori” e numerosi eventi e spettacoli per una ricca festa dedicata a grandi e piccini, un divertimento assicurato in compagnia Babbo Natale e dei suoi elfi. Gli ospiti oltre all’Ufficio Postale dove lasciare le loro letterine a cui Babbo Natale risponderà direttamente, potranno visitare alcune stanze della sua residenza golfarancina, visitare il mercatino di Natale con numerosi espositori, e trascorre alcune ore con le giostre e il divertimento di “Leoland Luna Park”.

“Sono molteplici e variegati – dichiara il sindaco Giuseppe Fasolino – gli eventi in programma per questo fine settimana a cominciare da sabato 15 dicembre alle ore 17 con lo spettacolo “Magic Cartoon” un grande show in piazza La Piccola con attori, cantanti, ballerine e le amatissime mascotte che riproporranno fiabe, film e cartoni della Disney con le colonne sonore più famose di sempre. Una occasione per tornare bambini, capace di divertire, emozionare e far sognare il pubblico presente”.

“Domenica 16 dicembre – prosegue il sindaco – triplice appuntamento, alle ore 10 e 30 lo specchio acqueo fronte il lungomare si trasformerà nel campo di regata della tradizionale gara con i lancioni realizzata in collaborazione con le sezioni della Lega Navale di Olbia e di Golfo Aranci per la remata di Natale targata 2018. La tensostruttura in Piazza La piccola sarà invece il fulcro della Giornata del “sorriso”, lo storico evento dedicato al sociale durante il quale saranno presenti le associazioni di sostegno ai portatori di handicap per una giornata all’insegna della spensieratezza, divertimento e convivialità. In serata concerto spettacolo della Band Columbano di Calangianus”.

“Gli eventi natalizi non finiscono qui – conclude Fasolino – chi viene a Golfo Aranci potrà godere di spettacoli ed intrattenimento fino all’epifania. Abbiamo allestito un programma di iniziative che spaziano dalla cultura alla solidarietà, al sano divertimento, che sapranno accontentare certamente i diversi gusti, l’invito è per tutti, a venire a Golfo aranci e scoprire giorno dopo giorno la magia del Natale”.

