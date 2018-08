A Golfo Aranci arriva una modernissima stazione meteo

La nuova stazione meteo.

A Golfo Aranci è operativa da oggi una modernissima stazione meteo, con in più una telecamera attiva 24h sul porto. Un importante passo in avanti per la prevenzione dei rischi e lo studio dei cambiamenti climatici. La stazione meteo è stata installata dall’Avvisatore Marittimo del Porto di Livorno. L’Avvisatore Marittimo svolge un servizio di informazione, coordinamento e promozione delle attività esercitate nell’ambito portuale, quale punto di riferimento utile alla collettività, attivo ventiquattro ore per tutti i giorni dell’anno.

“Un sistema fortemente voluto. E’ un percussore di uno studio che verrà fatto nei prossimi mesi per stabilire una sorta di semaforo– afferma il comandante della Guardia Costiera di Golfo Aranci Paolo Pisano- che in base alle condizioni meteo marine del porto di Golfo Aranci consentirà all’Autorità Marittima di non far arrivare le navi mercantili o di passeggeri in base alle condizioni meteo avverse”. E conclude: “Noi dobbiamo garantire la sicurezza di chi viaggia e questo è un ausilio importantissimo. E’ possibile monitorare il meteo grazie all’avvisatore marittimo sul link www.livornometeo.it, nella sezione Golfo Aranci”.

