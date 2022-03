I lavori in via Lodi a Golfo Aranci.

Continuano gli interventi messi in campo dal Comune per la riqualificazione di Golfo Aranci. In questi giorni si sta concludendo la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in via Lodi che nell’ultimo periodo è stata interessata anche da interventi di asfaltatura e sull’illuminazione pubblica.

“Ultimiamo quindi la prima fase di riqualificazione di quell’area che attendeva da tempo una risposta – ha commentato il sindaco Mario Mulas. Sono segni di attenzione verso l’intero territorio comunale che continueremo a curare nell’ottica del complessivo miglioramento della qualità della vita dell’intero paese“.

Ma i progetti per la riqualificazione di Golfo Aranci non finiscono qui: nei giorni scorsi il sindaco Mario Mulas si è confrontato anche con l’amministratore delegato di RFI Vera Fiorani per lo smantellamento dei vecchi binari dei Baracconi e per dare un nuovo volto all’intera zona puntando sul turismo.