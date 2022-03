L’attore Stefano Fresi a Luogosanto.

Graditissima visita a Luogosanto dell’attore Stefano Fresi che in questi giorni si trova proprio nel piccolo comune gallurese.

Nato a Roma nel 1974 Fresi ha origini sarde: i suoi genitori infatti erano proprio originari di Luogosanto. Per l’attore una visita anche alla cantina Siddùra che l’ha colpito per “il rispetto per la storia e l’amore per la Gallura”.

E su Instagram Stefano Fresi ha voluto anche dedicare un pensiero al nonno.