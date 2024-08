Mercoledì 28 agosto Mamacita al Golfo Aranci Music Festival

Golfo Aranci Music Festival, dopo il successo del 26 con la musica delle gemelle australiane Nervo, il 28 agosto sul palco ci sarà Mamacita. È un format musicale nato in Italia che ormai fa ballare mezzo mondo. Creato, tra gli altri, da Andrea Pellizzari (affermato dj e personaggio tv, ad esempio è stato a lungo Mr Brown a Le Iene) e Max Brigante (Radio 105), è un evento incentrato su sonorità hip hop, R’n’B, reggaeton e trap. Negli anni ha conquistato platee enormi al punto di diventare tra i più seguiti d’Europa e non solo. I tanti artisti di Mamacita sul palco di eventi e top club propongono un mix di energia e show che non smette di divertire e creare aggregazione.

Ben nove performer di Mamacita si alterneranno il 28 agosto sul palco del GAMF – Golfo Aranci Music, per oltre due ore di musica, animazione, ballo, spettacolo… e molto altro. Il warm up di questa seconda serata del festival sarà affidato a MKanu, dj sardo emergente, lanciato proprio in un’edizione del Golfo Aranci dj contest. Con lui Dj Gass Krupp, professionista che sull’isola fa ballare i vip di tutto il Mondo negli innumerevoli secret party estivi. Vocal performer ancora Kevin Salvato.

Anche quella del 2024 è quindi un’edizione in grande stile per GAMF – Golfo Aranci Music Festival, che nel tempo è diventato un vero e proprio polo di attrazione turistica. Il format artistico è stato creato e gestito in modo da attrarre un pubblico eterogeneo e trasversale, mai troppo specifico. Si tratta senz’altro di una manifestazione che nel tempo è diventata un riferimento, non solo in Italia. Infatti ha portato e sta portando Golfo Aranci alla ribalta di molti media turistici e di intrattenimento in tutta Europa e non solo, vista la qualità dell’evento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui